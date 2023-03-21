台灣經典二行程機車「Dio」是許多機車迷心中不可磨滅的時代記憶，日前有4名騎士在海港旁馬路上騎著Dio競速，一名騎士不慎自摔後拖行數公尺，心愛的Dio機車當場飛出護欄、摔進排水渠，車體幾乎全毀，驚悚畫面曝光，網友大酸「這下真的水冷了」、「年輕時沒摔過的車，長大後實現了」。

臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，只見4名男子騎著dio機車沿著海港道路直線狂飆，其中最左側的騎士緊鄰護欄，外側就是海水，沒想到最左側的騎士騎到一半突然自摔，dio機車當場滑行數公尺後摔出護欄，落到一旁的排水渠裡，畫片曝光讓網友看傻。

4名騎士在海港旁馬路上騎著Dio競速，一名騎士不慎自摔後拖行數公尺，心愛的Dio機車當場飛出護欄、摔進排水渠，車體幾乎全毀。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

有機車王國之稱的台灣，二行程機車「Dio」是最具標誌性的車款之一，影片中做外側的騎士自摔後，心愛機車不慎落水；另段畫面中，可見4名騎士均未戴安全帽，一名騎士還一度空轉後輪冒出白煙，現場聚集相當多人，疑似在比賽競速，落水照片中則可見機車已破損嚴重，幾乎一半泡在水裡。

網友留言「Dio表示天氣好熱，我喜愛游泳去」、「沒撞到旁邊的車bad」、「影片截的太短，搞不懂他為何會失控」、「年輕時沒摔過的車，長大後實現了的概念」、「可惜了一台當年的把妹神車」、「全水冷的dio」、「二行程很好修的不要怕」、「真的變水冷了」、「這下真的水冷了」、「這台撈起來，修好還能再戰」。