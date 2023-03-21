內政部長林右昌21日上午透露，他曾與立法委員蔡適應深談，蔡對於自己去年九合一選舉輸給現任基隆市長謝國樑提出「青年電動機車」及「染疫慰問金」等類似買票政策感到灰心、氣餒。對此，謝國樑表示，他的原意是希望幫助年輕人。後續也祝福蔡適應，並希望他能在最後任期多協助基隆市府。

林右昌21日上午受訪時，表示他曾與蔡適應深談，並透露蔡適應對於去年九合一選舉中，自己輸給對手謝國樑提出「青年電動機車」及「染疫慰問金」等類似買票政策，感到灰心、氣餒。

謝國樑下午受訪時表示，他競選期間推出的青年電動機車政策，最主要的目的是希望能夠幫助年輕人，並且也讓青年就業上得到政府一些關懷，同時也對身心障礙朋友多一些關注。

謝國樑進一步說明，他的用意是希望透過這個政見，讓年輕人有機會多看看社會不同角落，有機會關心身心障礙朋友，就會了解自己是幸福的一群人。

對於上午林右昌的發言，謝國樑表示尊重。他說聽到蔡適應不參選連任，感到惋惜，也期待在他最後一年立委任期，能與他在市政上有更多合作的機會。他說，當年他在立委最後一年，也曾與林右昌配合得很好，這種跨黨派的合作，是民主政治的典範。

謝國樑說，蔡適應決定暫時休息，「有時候先蹲、後跳，先沉潛未來再大放光采，在政壇有很多案例。」謝國樑祝福蔡適應，也希望能與他一起為國家、為基隆多做點事。