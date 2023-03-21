總統府今（21）日正式宣布，總統蔡英文將於3月29日至4月7日期間出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯；無獨有偶，前總統馬英九也將於3月27日至4月7日前往中國大陸祭祖。對此，媒體人黃揚明表示，馬英九此舉其實相當完美，可以讓我國在中美兩方之間保持一個平衡。

黃揚明猜測，蔡英文應該覺得，馬英九當了一個平衡桿，當她過境去美國訪問時，馬在大陸，這無疑證明了台灣在中美兩方都可以兼顧，且卸任元首也是國家資產的一部分，黃認為，蔡政府應該樂於見到馬的赴陸行程。

黃揚明稱，屆時馬英九在大陸安排什麼行程、見了誰，蔡英文在美國就需要出來回應；而另一邊，假設蔡見了美國眾議院議長麥卡錫，馬在大陸也需要做出回應，這會有一種平衡出現。黃揚明強調，此情況不論是巧合還是安排，都是對中華民國現階段處境最好的安排。

此外，黃揚明還提到，我國現任元首在美國，卸任元首在大陸，代表跟兩邊都沒有斷絕關係，這種情境對兩岸和平非常重要。黃揚明稱，現在府院高層包括陸委會主委都是樂見馬英九的赴陸行程，即便行政院長陳建仁還在執著稱謂的問題，但依然都說這是一個健康的訪問。