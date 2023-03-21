苗栗縣泰安鄉公所20日舉行傳統泰雅族祈雨祭典。（泰安鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉公所20日舉行傳統泰雅族祈雨祭典，在溪邊殺豬來祭祀。（泰安鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉公所20日舉行傳統泰雅族祈雨祭典。（泰安鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣多月以來降雨情況非常不理想，縣內最大的鯉魚潭水庫蓄水率降至4成2，對民生農業用水形成莫大威脅，為了祈求上天盡早降下甘霖，泰安鄉公所特別選在20日上午，於泰安鄉清安村洗水坑溪畔舉行祈雨祭儀，以泰雅族傳統祈雨儀典，祈求能在近期帶來豐沛的雨量，讓鄉內務農鄉民能有好豐收。

泰安鄉長陳吉基表示，泰雅族祈雨祭是因為乾旱而執行的儀式，早期泰雅族主要的農作物是小米或旱稻，近期則有不同的經濟作物，例如竹筍、生薑、四季豆、李子、草莓及番茄等，都要仰賴每年的春雨滋潤。其中，泰安鄉最重要的桂竹筍如果缺乏春雨，恐將重演前年乾旱景象，連竹筍都長不出來。

由於近幾年天候異常，使得務農為主的鄉民們，無法像往常配合天候順利採收，因此，泰安鄉公所藉由傳統的泰雅族祭儀希望能夠讓上天可以聽到族人的心聲。

20日上午泰安鄉公所舉行的祈雨儀式，由鄉長陳吉基邀請頭目、鄉民代表、村長等地方賢達人士，共同祈求祖靈庇佑，期望透過祈雨祭讓天降甘霖，滋潤乾涸的大地，讓鄉民們可以在今年有豐收的一年，早日回歸正常的生活。