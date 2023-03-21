經濟部日前宣布4月住宅電價將調漲，不少租屋族擔憂分租套房多戶共用同一電表，恐致電費暴增。台電表示，凡是申請裝設免費「智慧電表」，並接受台電節能輔導，即使每月用電逾700或1000度，本次電價可不調漲。另對於社福團體，基於照顧弱勢精神，4月電價也凍漲。

電價調漲後，租屋族擔心分租套房因為共用電表，用電度數累積後剛好超過漲價門檻，導致電費暴增。

台電指出，國內住宅電價為累進計費制，電價調整方案雖是700度以上調漲3％、1000度以上調漲10％，意思是超過的度數才會被調漲，其中700度到1000度每月最多增加45元。

以單月用電710度來說明，只有多出來的10度電費率會被調漲。換算為費用來說，每月用電710度，會由2,078元增至2,080元，增加2元，調幅0.1%；每月用電1010度時，每月從3,574元增加到3,625元，增加51元，調幅為1.4％；每月用電若為1200度，則由4,711元提高到4,876元，增加165元，整體調幅約為3.5％。

台電強調，為進一步落實節能輔導及智慧電表推廣，分租套房類型的用戶，可電洽台電各區處或1911台電客服專線，只要來向台電申請裝設免費智慧電表，並且接受台電的用電節能輔導工作，即使每月總用電量超過700或1000度，仍可不受本次電價調整影響、不會調漲價格。

另對於社福團體，包括使用維生輔具之身障家庭、庇護工場、立案社福機構及護理之家等2.2萬戶用電，基於照顧弱勢精神，4月電價也凍漲。