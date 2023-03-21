112年大學繁星申請入學放榜，新北市竹林中學錄取率超過六成，其中國立大學錄取率即佔六成，不乏臺、清、交、成功、政大等知名大學及醫學相關科，成績相當優異。

竹林中學今年在繁星榜單中展現超強實力，新北市唯一滿級分的李子玄同學如願錄取臺大電機系，從幼稚園就開始讀竹林，一路念到高中，15年的竹林寶寶，讓他在學習歷程中能夠相當穩定的進步成長，他也提到執著以及企圖心是不斷精進的重要因素，而要獲致最終成功，自主學習、有效的時間管理則是不二法門。林采蓁56級分錄取國立清華大學材料工程系，曾在北基區數理學科能力競賽榮獲第七名及陽明交大辦理APX數理能力檢測取得數學金牌、化學及生物銅牌等多項榮譽，她認為保持高度求知慾，對學習會產生無窮的動力，而重視自主學習效能的她，也確實做到在學校學習的時段能投入全副心力，回家反而是她調節壓力的時光。

錄取陽明交大化學系的汪姿昀則很謙虛的表示，自己是「勤能補拙」型，有問題絕不放過老師，身邊的同學也是抓來就問，她自認最聰明的地方就是善用學校資源，不斷進步的過程激勵她能一直保持努力。也是15年竹林寶寶的吳翔諭錄取國立臺北大學經濟系，她相當興奮提到，姐姐是竹林資處科畢業考上國立臺北商業大學，還有從事會計的媽媽，兩人影響她很早就確立這個目標，也因此讓她能維持讀書的動力從不懈怠，吳翔諭很認真的說，另外一個關鍵因素是國中時玩鬧中被同學雨傘敲到頭，她很怕變笨，所以更加努力用功，也是維持成績的有趣原因。

校長盧志雄指出，竹林致力往「優質、卓越、創新、健康幸福」辦學目標發展，卓然有成。近年來學校積極重視各項教學及活動，讓學生去體驗發展，更鼓勵各類創新教學方式，以達學習成效，112學年度竹林繁星閃耀，證明竹林的孩子平日就在快樂中學習。