2023年大學繁星推薦入學放榜，苗栗縣立興華高中表現亮眼，普通科申請繁星錄取率高達80％，國立大學比例超過5成，其中，劉彥甫錄取清華大學理學院，倪微晴錄取政治大學歐洲語文學系德文組，興華高中近3年來，都有學生進入台清交成政等頂大，辦學績效卓著。

興華高中為高中附設國中部的學校，提供六年一貫完整學習。近年來，開辦精修班及數理實驗班，學測成績逐年進步，錄取國立大學人數不斷成長，不僅吸引了縣內竹南、頭份及其他鄉鎮學生就讀，近年來，更增加不少新竹縣市的學子前來就學。為了鼓勵學生入學，節省通勤時間，在苗栗縣政府及家長會的支持下，於三年前開辦學生專車，專車路線連年增設且班班客滿，充分展現優質高中辦學亮眼的成果。

興華高中近年來爭取各項資源，針對學生的升學妥善規劃及輔導，除了開辦假日及夜間晚自習班外，為因應新課綱變革，課程設計亦符合考試趨勢，重視多元化發展，在學業、技藝、檢定、社團及運動等方面，皆有亮眼表現。面對少子化的衝擊，興華高中仍逆勢增班，深受社區人士及家長的肯定。

今年學測成績出爐後，各科頂標、前標、均標以上人數皆比往年增加，尤其自然科、社會科有倍數的成長。學校特別加強多元選修課程並邀請大學教授入校授課，近三年，透過繁星進入台大、清大、成大、等一流大學的學生人數持續有卓越表現。

繁星榜單21日公布，錄取清華大學理學院學士班的劉彥甫，高中三年來皆未補習，就學期間穩扎穩打的努力，取得在校成績1％的成績，除了學業之外，更在課餘期間進修程式設計，參加APCS大學程式先修檢測，在滿分5分中，取得觀念5分滿分，實作4分的佳績。本次繁星推薦進入清華大學理學院學士班，未來想成為一名軟體工程師，進入GOOGLE或微軟等跨國企業工作。

從小就對閱讀寫作有興趣的倪微晴，錄取政治大學歐洲語文學系德文組，雖然國中會考表現失常，但倪微晴選擇直升興華，歷經3年苦讀，不僅在校成績維持在2％的佳績，同時在各類語文及寫作比賽屢獲佳績。這次學測表現亮眼，這次在擅長的國文取得滿級分，社會也取得頂標的成績，從小她便對法律相關領域充滿興趣，未來希望往書記官相關工作發展。

興華高中校長胡文生表示，今年上榜率達八成，上榜人數38人中，錄取國立大學人數有20人，史上最佳，透過繁星升學計畫，更能反映社區型高中的升學優勢，錄取同學近七成為本校國中部直升的在地學子，升學成績不僅打破城鄉差距及名校迷思，更突顯興華辦學的扎實與用心，感謝苗栗縣政府及社區家長的支持，今天取得亮眼的表現，興華全體師生與有榮焉。