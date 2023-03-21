中國大陸國家主席習近平昨（20）日搭乘專機抵達俄羅斯，不過俄羅斯總統普丁並未親自接機，只派負責觀光、文化事務的副總理到機場接待，引發部分人士疑惑是否「怠慢」習近平，美媒指出，俄羅斯迎接來訪政要的標準禮儀是由較低階的內閣官員接待，並非怠慢。

中國大陸國家主席習近平20日搭乘專機抵達莫斯科，俄羅斯鋪紅地毯、奏國歌歡迎，副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）到場接機。

綜合美聯社、美媒「新聞週刊」（Newsweek）、《紐約時報》（New York Times）報導，莫斯科時間20日中午1時20分，中國大陸國家主席習近平搭乘的波音747專機抵達莫斯科伏努科夫機場（Vnukovo），他步下登機梯，在底下停機坪迎接他的是俄國副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko），習近平在切爾努申科的陪伴下走上紅毯，俄國儀仗隊演奏中國、俄羅斯國歌歡迎他，不遠處還有一個看板用中文寫道：「我們誠摯歡迎習近平主席到訪俄羅斯。」

中國大陸國家主席習近平20日搭乘專機抵達莫斯科，俄羅斯鋪紅地毯、奏國歌歡迎，副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）陪伴習近平走紅毯。（圖／美聯社、新華社）

切爾努申科是俄羅斯10位副總理中的其中一位，掌管觀光、體育、文化、通訊事務。

普丁並未現身機場親自迎接，反而派出副總理迎接，令部分人士訝異，以為普丁「怠慢」習近平，網路上也掀起不少討論，也有網友懷疑普丁身體出狀況。

中國大陸國家主席習近平20日抵達俄羅斯與普丁會面。

不過美聯社及「新聞週刊」都指出，普丁未到現場接機並非「怠慢」，只是按照俄羅斯接待來訪政要的標準禮儀，由較低階的官員、而非總統接機。

在習近平下機的同時，普丁正在莫斯科中部執行公務，包括與內政部官員開會等。

普丁20日在克里姆林宮接待習近平時，表示「有點嫉妒」中國大陸。

美聯社指出，儘管普丁沒有打破禮節、驚喜現身機場迎接習近平，但他於晚宴前在克宮接待習近平時大力讚賞老朋友，他大讚中國在習的領導下「向前大躍進」，甚至稱自己「有點嫉妒」，此番讚美讓習近平露出了微笑，他回應普丁也能在明年的大選中獲得強烈支持。

之後兩人花了4.5小時享用晚餐，晚餐一共有七道菜，包括海鮮拼盤、鱘魚湯、鵪鶉蘑菇煎餅、烤鹿肉佐櫻桃醬等。