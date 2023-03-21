高雄35歲黃姓女子近期在Line上認識男網友「丟丟」，雙方相談甚歡並相約見面，黃女滿懷期待依約到場，始終等不到男網友之外，還接到自稱「丟丟債主」來電，要求黃女代替還錢，不還親自到府找麻煩。黃女嚇壞到超商買遊戲點數，店員起疑報警，警方獲報到場，霸氣替黃女反嗆對方後封鎖，並安慰黃女放心，成功阻止她上當。

黃女近期在網路上認識「丟丟」，後來加Line聊天，雙方相談甚歡，隨著聊天愈久，黃女有時會透露自己住家附近的奇聞趣事。直到有天，「丟丟」相約見面，黃女滿懷期待的依約現身，但時間到了卻不見丟丟，反而接到了自稱「丟丟」債主的來電，債主表示「丟丟」欠錢，要黃女代替他還債。

起初黃女不肯，債主聽聞口氣大變，並揚言威脅黃女稱不還錢親自到府找麻煩，黃女一聽，慌張地跑到超商購買1萬元遊戲點數，店員見狀起疑報警。三民二分局民族派出所獲報，立即派員警到場了解。

黃女見到員警時，依舊面露驚恐，直到員警耐心勸說下，才卸下心防，表示很擔心對方找上門，於是員警從黃女手中接過電話，並回撥給對方，當對方接起聽到男聲，質問「是誰？」，員警一聽直接反嗆「我警察啦！」、「詐騙已經被看穿了，別騙了」，對方一聽惱羞，直接狂飆髒畫反擊，員警立即掛電話並替黃女封鎖。

黃女拿回電話時，終於鬆口氣，感謝員警們的幫忙，員警也藉機替黃女宣導常見詐騙手法，避免黃女再次上當。