「EARTH ＆ MIX 1st Fan Meeting In Taipei」座位圖。（無限娛樂提供）

「EARTH ＆ MIX 1st Fan Meeting In Taipei」粉絲福利。（無限娛樂提供）

泰國男星Earth、Mix在2020年因合作BL劇《千星傳說》爆紅，當時2人早已有6年的好交情，十足的默契更讓該劇播出後，在亞洲掀起新一波BL風潮，並在泰國勇奪多項獎項肯定。深受喜愛的他們，在粉絲敲碗下再度合拍《邱比特的遺願》、今年2月更3度搭檔GMMTV午夜系列三部曲《月光海南雞Moonlight Chicken》，人氣更上一層樓，Earth疫情前曾在台舉辦粉絲見面會，台灣粉絲的支持讓他深刻印象，一度在活動上流下男兒淚。時隔近5年，他宣布與Mix攜手造訪台灣。

Earth擁有混血般的深邃五官，Mix則是精緻的韓系暖男，有「泰版車銀優」封號，這對一剛一柔的高顏值CP，2014年以平面模特兒之姿嶄露頭角，因共同經紀人建立出好交情，即便他們後續分別在不同領域發展，鮮少聯繫但感情依舊。而身為「泰國第一學府」朱拉隆功大學獸醫系學霸的Mix，過去為了專注於課業，推辭許多BL劇邀約，直到Earth親自邀請才讓他點頭接拍，2人的好感情在合作上激發出超強化學反應，無論螢幕前或私下相處，不時飄出的粉紅泡泡，讓粉絲們深陷在Earth與Mix的魅力之中，更促使他們3度合作。

「EARTH ＆ MIX 1st Fan Meeting In Taipei」粉絲見面會將於5月13日（六）下午4點在DSpace元動空間（原大直ATT SHOW BOX）舉辦，票價分為NT.6600／5600／4600／3600元，採全區對號入座，本月26日上午10點59分起於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamilPort售票。他們也祭出全場「愛的親密接觸一對一擊掌」，將與每位粉絲近距離互動，除此還有「活動限定紀念海報」、「神秘活動紀念小禮」等全場購票好禮，不同票價區域也有偶像簽名、合照等好康福利。更多見面會詳情請洽台灣無限娛樂臉書。