百達翡麗 (Patek Philippe)年度工藝展將在4月1日於瑞士日內瓦百達翡麗沙龍登場，今年的主題是「Rare Handcrafts 2023」，在展前搶出釋出兩款作品，一是木嵌工藝「豹」懷表，一是景泰藍和琺瑯彩繪工藝的賽車骨董表，邀請即將前往日內瓦參加Watches & Wonders表展的表迷與專業人士就近前往參觀。

百達翡麗即將在4月1日在日內瓦沙龍舉辦「Rare Handcrafts 2023」工藝展。(Patek Philippe提供)

百達翡麗總部每年登場的工藝展，向來是表迷藏家的必訪聖地，腕表融入近5個世紀經典傳承的精湛工藝，每件都是獨一無二之作，今年總共展出67件稀有手工藝品，包括22件圓頂座鐘、3個桌鐘、12個懷表和30件腕表，融入了祖傳技藝包括大明火景泰藍琺瑯、琺瑯微繪、大明火琺瑯、掐絲琺瑯、手工雕刻、手工機雕、木嵌藝術和寶石鑲嵌等。

百達翡麗編號995/137J-001「豹」懷表，以精湛的微型木嵌藝術和內填琺瑯，勾勒花豹栩栩如生的神韻與姿態。（Patek Philippe提供)

近期釋出的兩件作品，一是編號995/137J-001「豹」懷表，以精湛的微型木嵌藝術、手工雕刻和內填琺瑯，打造花豹栩栩如生的神韻與姿態，第二件作品則是1948 Nations Grand Prix Calatrava編號5189G-001腕表，以琺瑯微繪工藝在表盤上描繪賽車風馳電掣的一刻，向人類勇於冒險的偉大傳奇致敬。