最近雞蛋缺貨，就算有得買，價格也比以前貴，吃一顆蛋成了從未想過的味蕾體驗。一名網友分享，他打開便當喜見滷蛋，正打算大快朵頤時，赫然發現蛋上印有「資源回收」標誌，當場傻眼！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他很久沒吃到蛋了，打開餐盒雖見到朝思暮想的蛋，但是上面印了回收符號，頓時不知道該怎麼辦。

網友笑翻，虧他「要是真的可以回收再利用，你就發了」、「只能吃蛋黃，蛋白要回收」、「這顆蛋是裝飾用吧，吃其他的菜就好」、「便當吃完請將滷蛋放回架上」、「老闆很佛，弄顆蛋讓你有幸福感」。