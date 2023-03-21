21日是大學繁星推薦放榜日，苗栗縣卓蘭高中的吳旭堯和游博昊都如願以償，分別被中國醫藥大學運動醫學系和中山醫學大學醫學應用化學系錄取，2名學生選擇中部醫學大學，主要是考量就近入學，卓蘭高中校長張智惟特別表揚2位學生，讓全校師生都感到欣喜。

吳旭堯的故事充滿著奮鬥和希望，他有著近190公分高挑的身材，本身就有運動天分，一直希望朝體育系發展，但在一次的運動傷害，讓他無法完全痊癒，曾經頹靡不振，在卓蘭高中任教的父母及老師同學，以耐心與愛心的陪他度過人生低潮，於是轉念為幫助更多人，透過醫學相關學問，來增強運動員或一般喜好運動者之運動表現，這一段經歷讓他決定學習運動醫學，希望以專業知識守護身旁陪伴的家人朋友，並且為全民健康盡一份心力。

而另一名學生游博昊與吳旭堯同班，2人身高相當，從高1開始就形影不離，互相切磋球技與功課，吳旭堯的祖父在他很小的時候就因肝癌過世，去年，從卓中畢業的姊姊錄取了中國醫藥學院藥學系，受到姊姊的鼓舞，他也往藥學化學的方向努力，游博昊對於自己的未來有著明確的規劃和目標，他希望能夠透過自己的努力和學習成為一位優秀的醫化專業人員，為社會貢獻自己的力量。

2名學生有這樣的結果，老師陳育婷功不可沒，經常關注學的心理狀態。在學測後，她還提供了有關繁星推薦的相關資訊，幫助學生分析細節，同時班上同學也互相鼓勵和支持，讓整班的繁星表現非常耀眼。