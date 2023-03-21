俞大㵢(崔慈悌攝)

宏都拉斯擬與中共建交，蔡英文總統此次出訪卻未安排前往宏國，對此，外交部次長俞大㵢今天表示，由於台宏磋商過程還未達到共識，這個時候不適合讓總統到宏國訪問。至於宏國外長雷伊納指稱美國尊重該國的決定，他直言，雷伊納的說法與實際狀況有出入。

宏都拉斯總統卡蕬楚14日推文宣布要和中國發展官方關係，總統府今天宣布蔡英文總統將出訪中美洲友邦，但行程中並未安排赴宏都拉斯鞏固邦誼，媒體也質疑宏都拉斯是否會趁蔡英文總統出訪期間，宣布與我國斷交。

對此，外交部次長俞大㵢在總統府的記者會中表示，很多媒體跟國人對於總統為何這次沒有安排去宏都拉斯訪問表達關切。從宏都拉斯總統卡蕬楚當選以來，我們都很積極的跟她本人還有她的政府團隊磋商。

他說，中華民國政府身為友邦，也願意以最大的誠意並且在能力範圍之內，與宏都拉斯總統卡蕬楚，就其施政中的優先計畫，若有一些台灣可以幫忙的進行合作。

俞大㵢表示，這個過程我們繼續在磋商中，他本人也因此去了宏都拉斯幾次，但在這個過程中，我們還沒有達到共識，所以外交部認為，這個時候不適合讓總統去到宏都拉斯訪問。

此外，他說，賴清德副總統去年一月也曾代表蔡總統參加卡蕬楚的就職典禮，當時是專門到宏都拉斯，因此這次蔡總統出訪規畫時，也有想到這一點。

媒體追問台宏沒有達到共識部分究竟為何？俞大㵢強調，這是個協商過程不便透露，但我方一再提醒也善意的警告宏國不要落入中國華而不實承諾的陷阱，他們可以承諾很多東西，但我們用了具體的例子跟他們講，中國承諾的事情實現的機會不太。

他說，我方也跟宏國強調，中華民國台灣身為他們的朋友，我們所承諾的計畫一定會落實了，並舉此次出訪瓜地馬拉將拜訪的醫院為例，就是我們在預算內及時間限制內協助完成，這就是台灣良善援助友邦的一個模式。

俞大㵢強調，我們也跟宏國清楚表達，我們不會跟中共玩金錢的競爭遊戲、在玩金錢遊戲、開支票外交的是他們，不是我們的。

至於美國總統拜登的美洲事務特別顧問陶德20日與宏都拉斯總統卡蕬楚會晤，被視為美國出手助我國守住邦交。但宏都拉斯外交部長雷伊納說，美國尊重宏都拉斯主權國家的決定。

俞大㵢表示，對陶德和卡蕬楚的會面他有些了解，他必須強調，外媒的報導是轉述宏都拉斯外長講的話，他轉述美國政府發言人及國務卿的說法，亦即對於國與國的來往會予尊重，但是他們也提到，台灣有很多事情可以貢獻，台灣是個良善的力量，也是一個好的夥伴，同時警告宏都拉斯不要陷入中國的金錢或者承諾的陷阱。