民進黨籍嘉義市立委王美惠拚連任，今天下午完成登記參選黨內初選，對已登記初選的市議員黃露慧嗆「要下架不適任立委」，王美惠回嗆「適不適任立委，不是黃議員說了算」，並強調她是公督盟評鑑的「優秀立委」，從當議員到當立委都是不分區服務市民。
王美惠由服務團隊及基督教長老教會友人陪同，今天下午到民進黨嘉義市黨部登記參選黨內初選，繳交75萬元手續費用，經審核資料後，黨部執行長林振誠宣布她完成初選登記。
王美惠受訪表示，她當議員、立委都競競業業問政、為鄉親服務、爭取地方建設，獲得公督盟及口袋國會評鑑為優秀立委，也受嘉義市民的認同，「適不適任立委，不是黃議員說了算」。
王美惠還說，她支持賴清德主席提示「不謾罵、不抹黑」原則，嚴守黨中央提名誓約書，不違紀、不賄選、不施暴力及不攻訐本黨參選人，呼籲所有參選人，要遵守黨中央規定，言行一致、守誠信。
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