嘉義市立委王美惠登記民進黨內立委初選。（廖素慧攝）

嘉義市立委王美惠到民進黨嘉義市黨部登記參加黨內立委初選。（廖素慧攝）

嘉義市立委王美惠今天由服務團隊及基督教長老教會友人陪同登記參加黨內立委初選。（廖素慧攝）

民進黨籍嘉義市立委王美惠拚連任，今天下午完成登記參選黨內初選，對已登記初選的市議員黃露慧嗆「要下架不適任立委」，王美惠回嗆「適不適任立委，不是黃議員說了算」，並強調她是公督盟評鑑的「優秀立委」，從當議員到當立委都是不分區服務市民。

王美惠由服務團隊及基督教長老教會友人陪同，今天下午到民進黨嘉義市黨部登記參選黨內初選，繳交75萬元手續費用，經審核資料後，黨部執行長林振誠宣布她完成初選登記。

王美惠受訪表示，她當議員、立委都競競業業問政、為鄉親服務、爭取地方建設，獲得公督盟及口袋國會評鑑為優秀立委，也受嘉義市民的認同，「適不適任立委，不是黃議員說了算」。

王美惠還說，她支持賴清德主席提示「不謾罵、不抹黑」原則，嚴守黨中央提名誓約書，不違紀、不賄選、不施暴力及不攻訐本黨參選人，呼籲所有參選人，要遵守黨中央規定，言行一致、守誠信。