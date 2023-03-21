抹茶混搭咖啡飄雙重香氣，星巴克抹茶拿鐵膠囊讓網紅「二伯」也愛上。（雀巢提供）

乍暖還寒的春季到來，雀巢攜手星巴克推出「Starbucks At Home星巴克春季系列商品」，共有四種不同口味，滿足星粉隨時都能在家輕鬆沖泡的花式飲品。從香醇濃郁的沖泡式「星巴克特選系列—摩卡咖啡」、適用於Nespresso咖啡機的「星巴克香草／焦糖風味咖啡膠囊」，及適用於雀巢多趣酷思咖啡機的季節限定茶飲「星巴克抹茶拿鐵膠囊」，帶來一系列門市人氣風味，且產品皆使用符合種植者公平規範C.A.F.E.的咖啡豆製成。

今年春天新推出的沖泡式「星巴克特選系列—摩卡咖啡」，靈感來自於星巴克門市經典摩卡，嚴選頂級可可粉與法國純淨乳源，搭配與星巴克門市相同品質的100％阿拉比咖啡豆調製，只需10秒簡單用熱水沖泡，在家即可重現美味。另外「風味拿鐵」推出二款適用於Nespresso咖啡機的膠囊咖啡產品，分別為「星巴克焦糖風味咖啡膠囊」，以及常年熱賣的「星巴克香草風味咖啡膠囊」，皆選用100％阿拉比咖啡豆，沖泡時散發迷人焦糖、奶油香草香氣。

時序進入春暖花開的3月，春櫻之外還有期待一整年的抹茶季，在春日推出的季節限定新品「星巴克抹茶拿鐵膠囊」，使用日本研發配方、以優質抹茶搭配綿密奶泡調製，使用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，在家就能輕鬆享受馥郁茶香的醇厚抹茶拿鐵；讓網紅「嘎嫂二伯」驚呼：「第一口就能喝到濃濃的抹茶茶香、感受到綿密滑順的奶泡口感...讓人難以忘懷！」同時，二伯也提醒大家，雀巢多趣酷思星巴克膠囊皆可回收，只需要將塑膠殼與咖啡粉拆解，就可分類為「家庭塑膠」與「廚餘」回收。