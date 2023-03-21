新北市政府即日起實施「變更鶯歌主要計畫（第三次通盤檢討）」案，由於鶯歌部分老舊合法建物都鄰近鐵路和綠地，依照現行法規無法改建，市府都市計畫檢討後，將部分有行車需求的用地變更，解決改建問題，另外也確立河川區範圍，並配合鶯陶安居社宅，規畫12公尺計畫道路，讓地方生活交通更健全。

城鄉局指出，鶯歌都市計畫發布第二次通盤檢討至今已逾26年，隨著近年發展趨勢和民眾所需，市府啟動第三次通盤檢討案，配合重製作業，將都市計畫圖電子化，提高行政效率。

城鄉局長黃國峰說，本次通盤檢討案將配合鶯歌溪排水治理計畫，調整鶯歌溪用地範圍，將其規畫為河川區、開放型公共設施用地，作為都市滯洪或儲水空間，提高都市防洪能力。

另外，鶯歌部分老舊合法建案，因未臨接建築線可能面臨無法改建問題，因此通盤檢討，將部分綠地用地變更為綠地用地兼供道路使用，解決特定問題，保有開放空間使用，並將既成道路檢討納入都市計畫道路，保障人民財產權。

城鄉局指出，本次通盤檢討考量鶯陶安居社宅交通需求，將規畫12公尺計畫道路，拓寬原有狹窄道路，預計在社宅完工前開闢完成，未來可銜接尖山埔路及建國路，減緩周邊交通壅塞，提供未來社宅住戶便利的交通，健全該地區的交通路網。