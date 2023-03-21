兒童長不高長不胖 ，爸媽好擔心，頭份為恭醫院中醫師王婕提醒家長可以中醫診療。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

7歲就讀國小2年級的小恩，自從上小學後生長速度緩慢，日前學校老師發現小恩近1年身高僅進步2公分，趕緊通知小恩媽媽就醫評估。經頭份為恭醫院中醫師王婕診查小恩受過敏性鼻炎等問題困擾，並經3個月的中醫調理，開立個人化的「開脾健胃」藥膳處方，配合生活、飲食、運動衛教，目前小恩身高已成長2公分，鼻過敏症狀與食慾也進步許多。

成長出現阻礙的小恩，由媽媽帶來為恭醫院中醫部兒童生長門診，經醫師王婕透過中醫望、聞、問、切診療，並安排抽血檢驗、骨齡x光檢查，發現小恩長期有過敏性鼻炎與食慾不振的問題，長時間鼻塞夜間睡眠品質不佳，加上挑食、食慾差，導致生長發育速度明顯落後。

醫師透過三個月的中醫調理，並為小恩開立個人化的「開脾健胃」藥膳處分，配合生活、飲食、運動衛教，目前小恩身高已成長2公分，符合學齡期兒童的生長速度，鼻過敏症狀與食慾也進步許多。

王婕表示，兒童的生長一直是家長最關心的課題之一，尤其時序進入萬物始生的春季，許多家長順應陽氣升發的節氣帶著孩子進行體質調養，希望為日後的成人身高奠定穩固的基礎。

王婕解釋，從中醫觀點看兒童生長發育，認為「腎為先天之本，脾為後天之本」，「脾、腎」兩個臟腑和生長發育有密切相關，中醫所謂的「脾」指的是人體的消化功能，與孩子的營養攝入有關，「腎」指的是人體生殖泌尿功能，與青春期性賀爾蒙的啟動與升高有關。在中醫調理前應當先了解孩子的生長速度（包含每年身高、體重的變化）、第二性徵發育的狀況以及是否有相關共病影響孩子的生長，藉由相關現代醫學檢查檢驗輔助診斷，若生長發育速度不佳，可藉由中醫藥來協助，過早或過晚介入治療，將會揠苗助長、錯失良機，建議尋求專業中醫師為您孩子成長關鍵期把關。

王婕指出，為恭醫院中醫部設置兒童生長門診，針對對身高體重不滿意的兒童及青少年，根據病況安排抽血檢驗、骨齡檢查，並透過中醫四診，擬定個人化的治療方針，開立合適的口服中藥，日前為恭紀念醫院與中國醫藥大學策略聯盟後，提供中國附醫中醫部研發的生長發育藥液包，按照不同階段給予益氣健脾、補養氣血、補益肝腎與活血化瘀等治療。此外，可也利用傳統針灸、無痛無侵入性的低能量雷射針灸、小兒推拿、耳穴貼壓等中醫外治療法提高療效，共同協助父母解決孩子的生長問題。