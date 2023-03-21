天后王菲和小她9歲謝霆鋒9年前世紀復合，或許是為了打臉最近的分手傳聞，本月11日兩人在機場重現世紀牽手，大方讓媒體拍，16日兩人回到北京，狗仔拍到鋒菲回到北京後，謝霆鋒趁四下無人摸了摸王菲的背，看似依舊熱戀中的情侶，謝霆鋒更因此被笑說是「最強戀愛腦」。

53歲王菲2000年時在慶功宴後牽著謝霆鋒的手離開餐廳，大方認戀轟動演藝圈，未料兩人後來分手各自嫁娶，2012年、2013年兩人又陸續離婚，2014年被拍到世紀復合，頭幾年就有媒體人唱衰兩人分手，被名嘴宋祖德稱早情變，還發下豪語表示：「如有虛言，會以直播方式表演吃400克狗屎！」，謝霆鋒則霸氣回說：「期待他吃給我們看！」，還分享自己經營的餅乾店推出限量「純狗米田共曲奇」照片，幽默回應傳聞。

王菲日前高調在機場和謝霆鋒牽手同行，港媒報導這回王菲是特地陪謝霆鋒回香港工作，到了當地王菲就以女主人之姿住進謝家豪宅，謝霆鋒去工作時，王菲便在家裡等男友，獅子座的她可見也有小女人的一面，回到北京後，《攝影劉大錘》則拍到，王菲穿外套時，謝霆鋒趁四下無人上前摸輕撫女友後背，低調放閃。

李亞鵬按讚王菲和謝霆鋒有CP感的投票。（圖／翻攝自一號立井、會火微博）

而王菲和謝霆鋒在機場世紀牽手後隔天，李亞鵬就曬出與二婚妻子海哈金喜的一家三口照，並分享兩人所生的女兒李夏已經一周歲，外界以為他是要「示威」前妻，但眼尖人發現李亞鵬私下按讚了投票「你覺得王菲和謝霆鋒有CP感嗎？」，像是隔空大方送上祝福，網友也驚訝說：「體面分手，點個讚有啥不好呢」、「男的也這麼放不下？」、「笑死，咱就是說菲姐還是厲害」、「王菲真好看，而且活的好自我，好少人能做到也是好多人嚮往成為的人，真正的為自己而活。」。