膽道癌（或稱膽管癌）對國人而言相對陌生，醫師表示，由於初期症狀不明顯，6成以上患者確診時已是晚期，5年存活率小於5%，平均存活期僅8~10個月，棘手程度與「癌王」胰臟癌並列，因此建議40歲以上者應定期接受腹部超音波檢查。

根據衛福部國健署發布的癌症登記年報，膽道癌新增人數逐年增加，目前每年約2300人，60歲以上者居多。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，膽道癌初期常無徵兆或症狀不明顯，加上國人不熟悉膽道癌，即使出現消化不良、腹痛、食慾不佳、體重下降等症狀，也難以聯想到是膽道癌。

賴基銘表示，患者常在出現黃疸、全身搔癢、尿液變深、糞便顏色變淺等明顯症狀才就醫檢查，因此，高達6~7成病友確診時已是晚期。

林口長庚血液腫瘤科系主任陳仁熙表示，雖然手術切除病灶是治療膽道癌最有效的方法，但僅不到3成的患者可接受手術治療，術後也容易復發，平均5年存活率僅10~30%。至於無法手術、只能化療者，因化療效果差且病情快速惡化，此類患者的中位存活期僅8~10個月，晚期膽道癌的5年存活率更小於5%。

陳仁熙表示，膽道癌的原因至今仍不明確，已知風險因子包括：(1)長期導致膽汁鬱積的疾病；(2)罹患容易反覆導致膽道發炎的疾病，例如原發性硬化性膽管炎或潰瘍性結腸炎；(3)B肝、C肝或肝硬化；(4)特定肝吸蟲感染；(5)常接觸戴奧辛、多氯聯苯等物質；(6)膽管良性瘤；(7)肥胖；(8)糖尿病；(9)抽菸、酗酒，符合上述9大高危族群的民眾皆應養成定期檢查的習慣。