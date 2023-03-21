前年盧碧颱風周邊環流帶來強風，周姓女子將愛車停在苓雅區福東國小旁的停車格，遭倒塌的校樹壓毀，怒告求償國賠9萬元。校方當庭強調早就貼公告、警告車主勿停放，但高雄簡易庭認為，校方明知校樹「根淺易倒」卻沒有防範傾倒，判須賠償5萬元，可上訴。

2021年8月盧碧颱風襲台，颱風一路從大陸廣東外海穿越北台灣，南台灣因外圍環流影響，仍有大風大雨。

周女把汽車停在苓雅區福東國小旁的路邊停車格，結果國小的校樹不敵風雨傾倒，直接壓在周女的愛車上，周女不滿校方沒有善加養護校樹害她破財，向校方求償9萬元。

開庭時校方喊冤，強調平常有盡力照顧校樹，颱風來襲前還特地在校園週邊公告「此樹種根淺易倒，為避免樹倒砸傷您的愛車，建請車主勿將愛車停放於此路樹附近」，周女執意要停車才讓愛車被壓毀，責任不在校方。

高雄簡易庭認為，校方把公告和警戒線放置在周女愛車停車格的西南側，距離周女停車格仍有距離，一般人基於經驗及信賴原則，無法預測把車輛停放在政府合法設置的停車格會產生危害。此外，校方明知校樹「根淺易倒」卻沒有實際措施防範傾倒，認定有過失，最後判校方應賠償5萬元給周女，全案仍可上訴。