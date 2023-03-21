疫情之後，人與人之間的交流逐漸恢復正常，人們相約出國感受異國風土人文，一開眼界；臺北市立國樂團也為樂迷貼心策劃「獅城樂韻」音樂會，透過樂曲帶來的新加坡自然與人文，傳統與未來，讓樂迷不必出國就可以一秒到南洋，感受這場濃郁豐厚的獅城文化洗禮。

「獅城樂韻」音樂會由郭勇德擔任指揮，全場音樂會曲目安排都與新加坡有關。指揮郭勇德中西音樂均所擅長，曾被新加坡《聯合早報》評為2018年度人物之一。2019年，新加坡管理大學設立了「郭勇德文化藝術獎學金」，在新加坡深具代表性。2003年郭勇德獲選為新加坡華樂團第一位指揮助理，展開專業指揮生涯，後任新加坡華樂團駐團指揮以及新加坡國家青年華樂團音樂總監，在今年1月甫就任新加坡華樂團首席指揮。

這場音樂會的獨奏家都是實力派，擔任高胡演奏的陳慧君現任臺北市立國樂團樂團首席，在臺灣相當活躍。(圖／臺北市立國樂團提供)

用曲目聆聽新加坡的多元民族文化

這次精選的曲目都代表了新加坡的人文或地景，王辰威的《融》充滿新加坡本土色彩，採用西方對位式作曲技法，結合印度族與馬來族的旋律風格，並以華族樂器演奏。樂曲以峇里島甘美朗音樂「開花式」全體合奏，表現新加坡4大種族和睦共處，多元文化相互交融。

孔志軒的《星島光跡》運用音畫的創作手法，依次展現海上晨曦、雨林景致、烈日高照、萬物生靈、雷電交加、雨後彩虹、夜幕降臨等一系列景觀，融合了東南亞、南亞等地音樂元素，表達新加坡和諧的生態環境帶來的獨特感受。

擔任笛獨奏的韓欣玲現在是臺北市立國樂團笛演奏員，自幼受音樂、舞蹈薰陶，笛藝精湛，也是國內器樂大賽常勝軍。(圖／臺北市立國樂團提供)

江賜良《夜竹》描繪了「新加坡夜間動物園」，作品展現夜間動物園中的真實與幻想的世界。趙俊毅的《明日之城》將邀音樂會現場觀眾共同參與，結合傳統樂器與科技，嘗試尋找聲音音響上新的體驗及可能性。

劉錫津的《魚尾獅傳奇》高胡協奏曲則以美麗而神秘的魚尾獅故事，演繹出一曲愛的頌歌。陳瑞獻詩、羅偉倫曲的詩樂《天網》內容取材自《華嚴經》，傳遞生活萬物互為牽連的同體大愛的哲學思想，值得一聽。

擔任朗誦的男高音簡崇元（左）、女高音林姿吟（右）將與TCO合唱團一同登台，展現磅礡氣勢。(圖／臺北市立國樂團提供)

獨奏家皆為一時之選

這場音樂會的獨奏家都是實力派，擔任高胡演奏的陳慧君現任臺北市立國樂團樂團首席，在臺灣相當活躍。擔任笛獨奏的韓欣玲現在是臺北市立國樂團笛演奏員，自幼受音樂、舞蹈薰陶，笛藝精湛，也是國內器樂大賽常勝軍。擔任朗誦的男高音簡崇元、女高音林姿吟則將與TCO合唱團一同登台，展現磅礡氣勢。歡迎樂迷於3月26日（日）在臺北市中山堂中正廳，與北市國一起穿梭獅城文化，感受華樂帶來的新加坡音樂風情。

「獅城樂韻」音樂會將於3月26日（日）在臺北市中山堂中正廳演出，歡迎樂迷與北市國一起穿梭獅城文化，感受華樂帶來的新加坡音樂風情。(圖／臺北市立國樂團提供)

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