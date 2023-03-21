日月光投控旗下環旭電子(601231 SHA)攜手私募基金卓毅資本(Phi Capital)，聯手收購TE Connectivity旗下的Hirschmann Car Communication(Hirschmann)，以擴展車聯網布局，加強在汽車領域的實力。這項收購案是透過環旭的全資子公司環鴻電子，與卓毅資本旗下的Ample Trading合資設立SPV，以4800萬美元(約新台幣14.6億元)的估值收購Hirschmann。

日月光投控是半導體封測公司，而卓毅資本則是專注於產業投資的私募基金，重點投資為電動車、半導體、智能製造等領域；Hirschmann是全球汽車天線供應商之一，主要是提供車載網絡解決方案，總部位於德國，並在德國、匈牙利等地設有生產基地，客戶群包括各汽車大廠。

雙方透過合作收購案，規畫未來將可整合更多台灣的優勢技術，在全球汽車供應鏈領域中取得更大市占率。這次收購預期將有助於環旭擴大在汽車電子領域的產品設計和技術，增強在車聯網和V2X技術方面的實力。另方面同時也提升Hirschmann在製造、品牌和服務等方面的能力，實現更佳的成本管理，提升營運效率。

面臨消費性晶片庫存修正壓力，EMS訂單下滑，日月光投控自結2月合併營收399.85億元，月減11.40%、年減8.77%，其中IC ATM營收231.77億元，月減4.70%。終端需求不佳，半導體市場庫存修正持續，使日月光淡季更淡，日月光首季平均產能利用率恐較去年第四季下滑10個百分點以上。法人預期，日月光今年第一季IC ATM營收將與2021年第二季擬制性金額相仿，季減大於2成，表現低於季節性水準，不過首季估為低谷；EMS首季營收季減大於3成，不過今年將逐步成長態勢。合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率下滑將不利毛利率，首季IC ATM毛利率將略高於2019年第二季的18.6%，而EMS營業利益率約和2021年第一季的2.5%相當，整體首季集團合併毛利率將會低於去年第四季約3個百分點以上。

NVIDIA本周舉辦年度GPU技術大會(GTC)，生成式AI系統將為此次大會重點。生成式AI(Generative AI)風潮帶動GPU需求大增，將有助日月光投控營運表現。

整體市場正經歷庫存修正，日月光2023年與客戶將回到正常的價格談判區間，也就是價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整的模式。