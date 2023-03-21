南投市1名婦人20日提領500萬元，準備北上幫兒子付買房子的頭期款，未料兒子與賣方沒談定，加上朋友臨時來訪，來不及將500萬元回存銀行，傍晚向南投分局半山派出所警方求助，值班警員一度以為婦人遭詐騙，所幸是誤會一場，警方將槍械室化身小金庫，代為保管鉅款，次日再護鈔將500萬元存回銀行。
半山派出所林靖崴指出，20日傍晚婦人提著一個袋子進到派出所，詢問可否幫忙代為保管她從銀行提領的500萬元現金，同仁乍聽一度以為婦人遭詐騙，經詢問得知她領這筆鉅款原本要拿去北部給兒子買房子，因為朋友臨時來訪，加上兒子與賣方也沒有談定，錯過銀行營業時間，由於500萬元不是小數目，放在家中擔心遭竊，才會求助警方。
林靖崴說，派出所代為保管大量現金，確實很有壓力，但考量民眾家中若有百萬現金遭盜匪覬覦，成為治安隱憂，於是指示協助婦人將該筆鉅款暫時放置在派出所槍械室保管，次日一早就協助婦人護鈔，將500萬元存回銀行。
南投分局表示，雖然保管現金並非警察本業，基於為民服務的精神，仍適時提供必要的協助；也提醒民眾提領大筆現金時，可以向警方申請護鈔服務，以維護其財產安全。
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