民進黨2024黨內初選登記昨（20）日啟動，立委吳秉叡也在今天完成登記，希望能繼續代表民進黨出戰2024新北市第四選區立委，爭取連任。吳秉叡表示，自己深耕在地超過20年，並列舉多項政績，希望繼續獲得支持，替綠營在2024搶得立委席次。

吳秉叡說，他在任期內促進五股交流道改善、台65線新增匝道，協助解決在地交通壅塞的問題，讓新莊往來周邊更順暢；教育方面有更新運動場、圖書館設施、遊戲場地坪、增設冷氣、改善廁所等設施設備的爭取；另推動台北醫院新大樓及設備加快審查，增進醫療服務。

此外，吳秉叡也自認對於各種民生問題也不遺餘力，包含排除環境汙染、降低稅租負擔、提高年長者消費保護等，為台灣的經濟發展與社會穩定貢獻心力。

吳秉叡強調，為民服務是自己一生志業，若有不足之處將持續改進，若有成績也會繼續加油，希望能獲得支持，自己也會秉持初心，讓台灣未來更好。