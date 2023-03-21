全世界少有地方像特林達德島（Trindade Island）那麼孤立，從這座火山小島前往巴西海岸需要乘船3、4天，因此當地質學者桑托斯發現海洋塑膠汙染竟形成岩石，大感驚詫。

法新社報導，桑托斯（Fernanda Avelar Santos）2019年首次發現塑膠形成的岩石，她那年前往特林達德島為博士論文蒐集研究資料，研究題目則是與塑膠汙染完全不同的土石流、風化及其他「地質風險」。

她在全球最大的瀕危綠蠵龜繁殖區「海龜沙灘」（Turtle Beach）自然保護區附近工作時，突然發現一大塊奇怪的藍綠色岩石。

出於好奇，她結束2個月的研究計畫後，將一些岩石樣本帶回實驗室。

經過分析，桑托斯和研究團隊發現那是一種新的地質構造，將地球數十億年間生成岩石的物質和過程與一種新材料融合在一起：塑膠垃圾。

桑托斯說，她發現的合成岩石中，主要成分是魚網碎片，但洋流也把大量塑膠瓶、家庭廢棄物和其他塑膠垃圾從全球各地帶到特林達德島。

桑托斯說：「我們的結論是，人類現在成為一項地質動力，能影響先前純屬自然的過程，例如岩石生成。」

她還說：「這符合科學家近期熱烈討論的『人類世』（Anthropocene）概念，也就是人類開始影響地球自然發展的地質年代。這種狀似岩石的塑膠將留在地質紀錄裡，成為人類世的標記。」

桑托斯在巴西南部的巴拉納聯邦大學（Federal University of Parana）任教，她說，這項發現讓她感到「不安」和「沮喪」。

她形容特林達德島「宛如天堂」，這座美麗熱帶島嶼因為地處偏遠，成了各種生物的棲息地，包括海鳥、當地特有魚類、瀕危的螃蟹和綠蠵龜。

這座島上唯一的人類足跡是一座小型巴西軍事基地，以及一間科學研究中心。

桑托斯說，特林達德島美得令人驚嘆，「所以發現這種東西更讓人背脊發涼，而且是在一片最具生態重要性的沙灘上」。

桑托斯為採集更多樣本、更深入研究此一現象，去年底又去了一次特林達德島。

她在後續研究過程中發現，自2014年以來，夏威夷、英國、義大利、日本也曾通報類似的岩石狀塑膠組成物。

但她說，目前發現這種構造的地點之中，以特林達德島最為偏遠。

她擔心，隨著岩石風化，會有塑膠微粒釋出到環境中，進一步汙染島上食物鏈。

桑托斯及其團隊的研究結果去年9月刊登在「海洋汙染公報」（Marine Pollution Bulletin）期刊上。