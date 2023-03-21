金門國家公園管理處為推廣戰地史蹟，於今(2023)年度委託辦理數位3D模型建置計畫，並規畫4場次結合營區歷史與空間特色及數位科技工具介紹實作的現場導覽活動，22日開放報名至4月15日止，名額上限30人，歡迎參加。

隨著數位科技進步，許多極具特色價值的文化史蹟都可藉由建置數位模型、上傳雲端，讓世界各地的民眾都可隨時隨地透過網路媒體線上瀏覽，打破時空的限制。

金管處表示，首場導覽活動訂於4月22日舉行，將帶領民眾進入寨子山一營區C（屏東坑道），講解火砲坑道設置歷史與空間特色，並介紹透過手機、相機、空拍機等工具拍攝建模技術運用，實地拍攝演練。

金管處指出，金門地區歷經了長時期的軍事治理，配合島嶼地形地貌以達偽裝、隱形、自保的目標，建構了具戰鬥、防禦、運補等功能的工事，僅約153平方公里面積的金門島上遍布著高密度的戰役史蹟，其規模及完整度在東亞地區、甚至於全世界的軍事地景來說，都是相當特殊且獨有的資源，值得導入當代科技建立數位典藏資料，應用於雲端展示與推廣。

金管處目前已活化利用寨子山一營區（屏東坑道）委由金門酒廠經營規畫，未來將做為觀光酒窖儲酒基地使用。本次導覽活動特別開放寨子山一營區，讓民眾了解屏東坑道內的狀況，歡迎有興趣民眾踴躍報名，活動名額上限30人，22日起開放報名至4月15日止，更多活動詳情及報名請至https://forms.gle/iQ892prjMDJrieKR8，活動諮詢請洽0910016317藍先生。