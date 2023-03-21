台灣交通事故死亡嚴重，被外國媒體評論為「行人地獄」；近3年更有2萬4125名兒童因為交通事故傷亡，且其中1626名兒童是身為「行人」時所發生的事故！向來關注兒童安全的靖娟基金會今（21）日與全家便利商店合作，邀請「國民姊夫」AKIRA拍影片，向民眾宣導兒童過馬路的3個重要口訣：行人左右看、過馬路手舉高、爸媽牽手腕，希望各界共同守護兒童交通安全。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家與靖娟合作「小黃帽交通安全公益計畫」邁入第4年，回想2020年剛開始合作那年台灣新生兒是16.5萬人，去年只剩13.8萬人，等於短短2年少了15％新生兒，所以每個孩子的生命都非常寶貴，每個孩子的損傷都是國家的損傷。目前「小黃帽計畫」專案募款5130萬元，明天起至6月27日歡迎民眾至全台4100家全家便利商店「零錢捐」，善款將全數用於推展交通安全，若用全家APP捐款滿千元更可獲得AKIRA影片同款御守。

靖娟兒童基金會董事長林志嘉表示，靖娟一直以來希望對兒童交通安全多用一點心，「小黃帽計畫」募得的款項用來製作教材、遊戲書、培養志工、到各個小學宣導等，期待藉由教育的力量降低兒童交通事故。

靖娟的教材中指出許多細節，像是教導兒童不要站在捷運手扶梯口，因為此處依旦堵住，容易造成推擠的意外；教材包中還帶孩子做實驗，讓他們了解到為何捷運或火車進站時風很大，太靠近黃線時會被吸進去。

獻出首度公益代言的AKIRA表示，現在生活愈來愈便利，我們很容易在馬路上專注、享受自己想做的事情，像是滑手機或戴耳機等，忽略其他人，「我們要重新檢視『注意其他人』的重要性。」

他表示，成為父親之後，會更關心小朋友的交通安全。像這次活動贈送的「御守」不只是許願或祈福，也是「預先守護家人」；希望父母們把「御守」掛在包包上或車上，只要看到就會提醒自己要隨時注意孩子的交通安全。

今年「小黃帽計畫」也第二度與聯華食品聯名推出「寶咔咔小黃帽公益限量包」，明天起至5月2日獨家於全家便利商店販售，每賣出1包，聯華就捐5元。包裝上的小漫畫特別強調「看、牽、舉」的3個小口訣，讓孩子可以輕鬆與爸媽一起學交通安全。