聊天是社交上非常重要的技能，若善於溝通，不只能遇到知己，還可以抓住貴人，但有些人天生不會聊天，甚至經常把氣氛搞僵，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、摩羯座、處女座容易因不熟悉對方或講話太過於認真，讓場面瞬間冷掉，使人無法再繼續聊下去。

▍巨蟹座

巨蟹座個性比較內向，尤其在不熟的人面前，需一段熟識期。不過即使初步認識了，只要對方還不是熟人，他們依舊保持著客氣的態度，習慣先察言觀色的巨蟹座，會很有禮貌的開啟尬聊模式，讓人也只好跟著一起。

▍摩羯座

摩羯座沉穩踏實，在聊天這件事上，對他們來說是比較扣分的，原因是他們習慣聊事情，不習慣聊不營養的瑣事。且一向認真的看待事情的他們，旁人隨口講出的一段話，往往會當真，然後氣氛就嚴肅起來了。

▍處女座

處女座有毒舌功力，一言不合就會開啟吐槽模式，由於他們完美主義的傾向，隨口就能挑出別人的毛病，越是親近熟悉的人，越逃不過處女座的叮嚀提醒，甚至批評。但他們始終有個缺點，如熟人想跟處女座聊天，得習慣他們冷漠的回覆。