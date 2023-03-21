店主說最近「蛋荒」未有趨緩跡象，真的是忍痛才會做了這個決定，因為蛋對我們來說是最重要的原料，所以澎湖龜在今年確定暫停營業。（翻攝自澎湖龜粉專）

位在澎湖最熱鬧的中正路商圈的網紅名店「澎湖龜」造型脆皮雞蛋糕，因這波蛋荒率先在粉專宣布今年將暫停營業，許多龜粉相當難過失望。店主說「相信大家都知道最近蛋荒的問題到目前為止，都尚未有趨緩的跡象，老闆真的是忍痛才會做了這個決定，因為蛋對我們來說是最重要的原料，所以⋯澎湖龜在今年確定暫停營業。」

中正路商圈可說是馬公市最精華的商業區，澎湖龜就開在商圈與天后宮、中央街的黃金地段，澎湖龜因為造型可愛討喜，加上政府單位推廣海龜保育工作，因此一直以來是澎湖觀光客應景買的伴手名產。

店老闆表示，開業到現在遇到疫情沒有退縮，但這次的蛋荒其實早在去年就有一些狀況了，直到現在演變成就算有錢也不一定買得到雞蛋，澎湖龜的麵糊含蛋量比例很高，不是幾顆蛋就可以攪拌成的，配合的蛋商無法保證能天天供給足夠蛋量，才忍痛做出這個決定。

不過澎湖龜也說明，只要夏天來臨能開始營業，那就是天天營業，營業時間一定不是只有短短的3-4小時，也不會說限量幾份賣完為止。老闆不希望「龜蜜」們買不到失落回家。

店家也希望等雞蛋穩定後，還能繼續為大家服務，謝謝每一位「龜蜜」們對澎湖龜支持與鼓勵，大家還會再相見的。最後，澎湖龜的智慧財產權、商標等依然存在，請勿使用關於澎湖龜一切的相關資訊，盜用者依法送辦，謝謝配合。