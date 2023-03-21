台北市議員應曉薇提出廠商的陳情函。（北市議員應曉薇提供／張芷瑜台北傳真）

誠品承租台北車站K區地下街的合約將在31日到期，台北市議員應曉薇21日會勘時指出，有廠商陳情有意續留遭要求拆除，且拆除作業恐危及該區民眾行經安全，建議辦聯合稽查，對此，市場處長陳庭輝表示，誠品要依合約恢復原狀，廠商續留則該與誠品討論，市府會確保市民公共安全，預計31日點交完畢。

台北車站K區地下街5000坪的經營權現屬於誠品生活，未來將由東森購物接手，依合約規定，誠品交還北市府時應回復原狀，拆除櫃位裝潢及設備。應曉薇21日邀集市場處、建管處、消防局等單位二度會勘，並針對消防安全及廠商生計討論，希望再辦聯合稽查，確保消防安全。

應曉薇指出，有25家廠商陳情有意續留遭要求拆除，恐影響生計，拆除作業也恐危及該區民眾行經安全，14日會勘時，發現消防設備沒打開檢查，市場處也無倉庫備用鑰匙，根本是管理疏失，20日在拆除時則關門，市府人員無法入內確認狀況，誠品惡意關門，無視公權力藐視市場處。

應曉薇強調，地下街每日通行人數達百萬人次，要保障裝修時安全，預防火災等意外發生，誠品要裝修建管處也可幫忙，為了公安危險，建議舉辦聯合稽查，目前討論後因為裝修中，不會產生立即危險，且地下街有聯防中心，可以監控狀況，若有問題也可以幫忙處理。

廠商有意續留遭要求拆除部分，陳庭輝解釋，跟誠品簽的合約是恢復原狀，但誠品不能拆到市政府財產，包含公共走道設施、混凝土、通風口、防煙垂壁設施等，並要依照合約在31日依財產清冊點交完成，至於店舖是否續留免拆除裝潢，廠商得與誠品討論。

陳庭輝也說，對市政府而言，最重要是維護市民在通行時的公共安全，通道要保持暢通，消防設備也不准隨意更動；建管處表示，沒有營業而封閉的店鋪，因為沒有人通行，不會有公共安全問題。