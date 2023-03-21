頭份市公所將在25日周6晚間7點，在市公所中山堂演出兒童劇《糖果屋》。（謝明俊攝）

頭份市公所為歡慶兒童節，將攜手國內知名兒童劇團小青蛙劇團，於3月25周6晚間19時，在頭份市公所中山堂帶來親子兒童劇《糖果屋》，市長羅雪珠邀請鄉親大小朋友一同走進劇場感受戲劇的魅力，並留下屬於親子間共同的美好快樂回憶。

羅雪珠表示，為了迎接一年一度即將到來的兒童節，去年小青蛙劇團演出《小木偶奇遇記》，鄉親非常踴躍參加，盛況空前，這次再度邀請小青蛙劇團演出，希望透過專業的劇場表演，讓頭份大小朋友能開心地度過這個專屬小朋友的節日。

《糖果屋》是描寫兄妹倆丁丁與妞妞誤入黑森林仿冒的七彩糖果屋，不知不覺地陷入甜蜜誘惑，可怕的巫婆與蛀牙蟲軍團正等著他們倆掉進陷阱中，在歷經了危機、驚險萬分的冒險旅程後，安全地回到溫暖的家，讓小朋友體會到面對危機時唯有勇敢面對它才能化險為夷、以及生命的可貴與美好，希望能養成小朋友危機處理的能力，極具教育意義。

頭份市公所指出，小青蛙劇團多年來致力於兒童偶戲的編導與演出，期望能繼續創作出更多內容新穎的戲碼，希望在呵護孩童成長的過程中，能留下深刻的戲劇印象，以激發兒童無限的創造力和想像空間，透過幽默逗趣的人與偶互動方式，讓小朋友在身歷其境中，度過一個開心的兒童節。

頭份市公所表示，本次活動免門票入場，除了活潑有趣的戲劇內容外，更提供有獎徵答禮品要送給大小朋友，歡迎鄉親踴躍參與同樂 !