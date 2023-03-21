搭飛機最怕遇到吵鬧、失控的小孩，一名網友近日撘日本廉航，旁邊坐著一對母子，但小孩非常好動，用手肘跟頭到處亂撞，即使媽媽抱著小孩也沒用，沒想到空服員見狀竟偷偷遞給網友一袋小零食，附上紙條告訴他前方有空位可以換，安安靜靜地幫助乘客解決困擾。

據日本媒體《grape》報導，一位網友日前在twitter分享最近搭日本廉航Solaseed Air時，旁邊坐著一對母子，小孩不斷用手肘、頭部到處亂撞亂敲，即使他媽媽已經抱緊小孩，要他不要鬧，但還是對鄰座的原PO造成困擾。

原PO表示，原以為接下來3個小時航程，都得忍受小孩胡鬧，沒想到有空服員突然遞給他一個小袋子，裡面裝著一些零食外，還有一張字條，寫著「前方還有空位，您想換座位嗎？」如此一來不但拯救了被小孩騷擾的原PO，也不會驚動他人，更保住媽媽的面子，避免在其他乘客面前丟臉。

文曝光後，吸引1.3萬網友按愛心，大讚空服員的暖舉，「空服員的觀察力非常傑出」、「這應對很棒，安安靜靜地就解決了事情」、「非常機伶的作法」、「原PO願意體諒小孩吵鬧，已經很了不起了，想不到空服員更厲害」。