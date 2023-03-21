性感女神鍾麗緹外型美豔、身材前凸後翹，25歲長女張敏鈞（Yasmine）遺傳到她的美女基因，曾在溫哥華華裔小姐選拔獲得亞軍。最近，張敏鈞到海邊拍了一組寫真，S形曲線超惹火，媲美鍾麗緹年輕時。

張敏鈞是鍾麗緹和首任前夫Glen Ross生的女兒，擁有混血的精緻五官以及火辣的身材，舉手投足越來越像媽媽，時常在社群大方地分享美照。19日張敏鈞在IG發出一系列在加拿大溫哥華的海邊照，透露今天陽光明媚，讓她非常期待夏天的來臨。

照片中，張敏鈞身穿橘紅色的短洋裝，站在海裡擺出各種撩人的姿勢，好身材若隱若現，結實的美腿曲線也令人驚豔；另一張照片，張敏鈞的洋裝被海水浸濕，受地心引力影響而往下滑，張敏鈞的胸口因此激露一片。

照片曝光後，網友紛紛留言狂誇：「Beauty」、「Gorgeous」、「我愛這些」、「美麗的文字、美麗的分享」，還有人打趣地稱：「比基尼季節快到了」，張敏鈞回應：「might be.（可能）」

鍾麗緹是中越混血兒，擁有天使臉蛋和魔鬼身材，22歲榮獲蒙特婁華裔小姐冠軍，隔年再摘華裔小姐冠軍，張敏鈞復刻鍾麗緹的選美之路，23歲參加溫哥華華裔小姐選美，打敗眾多佳麗一舉奪得亞軍，讓過來人鍾麗緹感到激動又驕傲，在微博公開讚美女兒：「看到你這麼享受比賽的過程，媽媽真的很欣慰！永遠愛你，支持你！」不忘自誇：「咱們家的顏值也太厲害了吧！哈哈哈！」