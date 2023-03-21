本周六（25日）是補班日，不少民眾哀嚎想請假，一名網友表示，補班真的很痛苦，但是剛剛發現了一個3月的小確幸，由於4月1到5日都是清明連假，因此公司宣布3月份的薪水將由原本的發薪日（4月5日）提前到3月31日入帳，等於3月可領2次薪水，引起網友討論。

一名網友近日在Dcard上發文表示，由於4月1至5日為清明連假，因此本來應該在4月5日發放的薪水，將提早在3月31日發，讓原PO想到就覺得興奮，因為這樣等於3月領了2次薪水。

貼文引起網友討論，不少人留言表示，這真的是3月的小確幸。「我們公司只要遇到5號在假日都是提早發薪」、「3月初才領過薪水，現在得知3月31日會再領一次，真爽」、「有些公司5號遇假日會提前發薪，我前公司就是，所以3月3日領了2月的薪水，3月31日又領3月的薪水，等於3月領2次薪水」。

不過也有網友搖頭直呼，這有什麼值得高興的，又不是多出來的錢，等到4月的時候就知道痛苦了。「4月沒薪水領」、「樂觀的人：3月可以領2次薪水。悲觀的人：4月領不到薪水」、「依照原PO的邏輯，是不是 4 月都在做白工」。