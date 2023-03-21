20日上午7.4萬噸塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪(HYUNDAITOKYO)」準備停靠高雄港77號碼頭時，竟垂直撞上碼頭，導致碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂開，航港局南航中心證實，事後接獲船方告知引水人酒測後有酒精反應，將會同運安會調查釐清事發原因。高雄港務分公司也表示，將依規定向責任方要求賠償。
事件發生在20日上午9點多，塞浦路斯籍的貨櫃船「現代東京輪」準備停泊在77號碼頭，當時船身以垂直於碼頭的角度入港，快到岸邊時，船頭卻未來得及轉向，直直地往碼頭撞過去，發出巨大的撞擊聲，一旁拍攝的碼頭工人也看傻了眼。據了解，靠岸的過程中，管制員發現航速過快，曾透過無線電發出警告，但最後仍來不及轉向剎車，撞向了12號繫船柱。
高雄港務分公司指出，經會勘發現，繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂損，後續安排碼頭水下檢查，如有結構受損，將一併依規向責任方要求賠償。
航港局南航中心表示，接獲通報後，已立即派員至現場進行調查，將會同運安會調查釐清事發原因。傳出因引水人救後執勤才間接導致意外發生，對此，航港局南航中心證實，確實有接獲船方告知，事發後對該名引水人於船上酒測有酒精反應，但目前真正事故原因也在調查釐清中。
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