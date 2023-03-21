吸毒「窒息式性愛」玩太過火男友暴斃，冷血男伴屍6天警上門才曝光。（資料照片）

張男約同性男友去年9月間到住處吸毒後，以麻繩、膠帶纏繞、綑綁、封貼男友的腰、雙手、眼及嘴，兩人玩「窒息式性愛」太過火，導致男友昏迷，張男施救無效，未送醫，還伴屍6天，雖男友的親友追查行蹤也不理，直到警方到場訪查，案情才曝光。台中地院今天依過失致死罪判他徒刑2年、轉讓毒品及施用毒品罪各判3月。

35歲張男約男友去年9月15日到住處見面，張男提供安非他命毒品，兩人吸食後，張男以麻繩、膠帶纏繞男友胸、腰部及雙手，膠帶貼住雙眼及嘴，玩起「窒息式性愛」。

過程中，男友在被解綁時，表示身體不適，不久即昏迷，張男作CPR施救無效，因擔心吸毒曝光，未將他送醫搶救，任他倒臥在地，因吸毒及治習性性愛造成缺氧性腦病，導致呼吸衰竭死亡。

男友的友人及家人見遲未返家，多次向張男探詢行蹤，但張男均避而不談，親友在同月21日報案協尋，警方當天下午3時30分，透過手機定位找到張男住處查詢，張男支吾其詞，並拒絕警方入內，直到當天下午4時10分才到警局表示，男友已死亡多時。

警方到場發現男友倒臥廁所，全身發黑，屍體下方還有麻繩及膠帶等物。

警方在張男手機內查到，他與死者的聯絡狀況，並發現張男自9月16日凌晨起到案發，先後在網路搜尋「如何判定真死假死」、「如何急救」、「屍體腐爛週期」、「發現屍體多久要報案」、「屍體報警幾天無罪」等關鍵字。

此外，張男父母告知他要在9月21日要從苗栗返回台中，張男叫他們先不要回來，回來時間要確認，警方前來查訪時，張男孩對雙親說：「要自己跟警察說」。

張男說，男友昏倒後，他持續急救，還上網查詢，直到確認失去呼吸心跳約有1個小時多。

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