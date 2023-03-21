交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站結合桃園警察分局及桃園市交通警察大隊及共同辦理「內輪差及視野死角實景展演」，今天邀集桃園市桃園區龍山國民小學高年級師生近50人共同參與體驗大型車交通安全宣導，針對大型車輛轉彎時內輪差及視野死角已實景演練結合案例教育方式。

交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站結合桃園警察分局及桃園市交通警察大隊及共同辦理「內輪差及視野死角實景展演」。（警方提供）

為了宣導大型車內輪差與視野死角的危險性，桃園監理站特別安排大貨車、大客車，讓同學們輪流登上駕駛座體驗，從大貨車駕駛高度觀察車外環境了解大貨車「視野死角」的危險性，希望透過擬真的教學活動，提醒同學於路口應遠離大型車，提高警覺讓學童進行交通安全宣導教育，引導學生提高自我保護能力，降低交通事故發生。

桃園警察分局提醒您「大型車轉彎時，前後輪不會在同一個軌跡，其中內側前輪畫出的圓半徑較大，後輪畫出圓半徑較小，前、後輪差距稱為「內輪差」；車輛越大，內輪差也越大。前後輪轉彎半徑差異，常造成視線死角，若未察覺車旁人車，容易發生傷亡憾事。」人車跟在大型車旁，常有錯覺，以為對方駕駛人看得見自己，而失去警覺心，一旦闖入大型車的視線死角，「內輪差」往往成為死亡陷阱。