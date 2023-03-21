為協助聘僱移工雇主及一般民眾能夠透過文化瞭解、語言的溝通，避免文化與語言障礙產生誤解，影響勞資和諧，屏東縣政府特別於4月起每周六於勞青處辦公大樓三樓教室陸續辦理認識東南亞文化「印尼語」及「越南語」研習班，每班規畫10堂課程，招收學員預計40人。

屏縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，屏東縣移工人數約有1萬5000餘人，其中以印尼籍最多約7000餘人，其次越南5000餘人，再來是菲律賓及泰國。依據勞動部「111年移工管理及運用調查統計結果」資料顯示，事業類及家庭類雇主僱用移工時所遭遇困難原因皆以「語言不通」佔居最高。

為促進勞雇關係的良好發展，改善勞雇雙方因語言溝通不良產生的問題，勞青處特別就雇主聘僱移工最多的國籍來規畫辦理認識東南亞文化印尼語、越南語研習，並安排來自印尼及越南籍的新住民姊妹擔任講師，課程內容由淺入深，歡樂有趣。

從簡單的發音到生活、職場會話並搭配風俗民情、飲食介紹及歌謠教唱等，除認識東南亞文化及學習語言外，更透過課程設計，宣導雇主如何和移工之間的和諧互動，期能使更多人理解族群文化差異，相互尊重與包容，讓聘僱移工事業類及家庭類雇主溝通無障礙。