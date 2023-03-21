曹佑寧（左）和尹馨一同出席開鏡儀式，兩人合作鬼片《蝴蝶大廈》。（粘耿豪攝）

許久未見的馮淬帆，聊起以前拍的喜劇片稱不少是鬧劇。（粘耿豪攝）

牧師到場幫演員們塗抹聖膏，保佑拍攝一切順利。（粘耿豪攝）

由導演錢人豪執導鬼片《蝴蝶大廈》21日舉行開鏡儀式，主演尹馨、曹佑寧、馮淬帆、白潤音、林採潔均出席，日前曹佑寧跟女友王淨在社群大放閃，並放上甜蜜合照，問他這段感情是否走大方路線？他沒閃躲直說：「就是正常有在談戀愛。」且情侶倆都是演員，會互相交換劇本意見，更稱自己耳根子軟，會聽女方的想法。

這次在片中曹佑寧跟尹馨有微微的粉紅泡泡，在冷峻的鬼片風格中上演曖昧情，尹馨透露兩人的關係是「溫暖的存在」，巧的是，過去尹馨曾演出王淨的媽媽，這次對戲曹佑寧，她不自覺把兩人的外型放在腦海中比對，覺得兩人的臉形很速配，笑說希望未來不要跟兩人的小孩一起拍戲，這樣自己的輩份會變得更高。

尹馨首度挑戰演出鬼片，她坦言自己不喜歡恐怖類型的電影，很怕被驚嚇，「我自己在選作品的時候會比較怕，也比較緊繃一點，導演第一次找我，說找時間可以看看劇本，那個劇本放在我信箱裡面很久，他每隔幾周都來問我看了沒，後來我忍住恐懼看了，就立刻被吸引，最後會有意想不到的驚喜。」

許久未見的資深演員馮淬帆，從香港搬來台灣住已30多年，他早期演出許多港片喜劇，形象深植人心，不過他說7、8年前自己已發誓，不再演出那些鬧劇式的喜劇，更說重話：「我拍了一堆爛戲，是一輩子的恥辱。」甚至直嗆香港知名導演王晶：「王晶這個王X蛋，害得很多人很慘。」

這次拍攝是馮淬帆相隔5年再度演出的影視作品，他語出驚人表示：「其實我做演員不算成功，我很想一個大反派，壞到不行的反派，在我走（離世）之前一定要演到。」也說有生之年想以導演身分再拍一部作品。另在演員名單中還出現一位國際影星，就是金馬獎得主白靈，她近期也將來台進行電影拍攝，據知角色戲份吃重。

劇組在汐止廢棄10年的攝影棚打造恐怖舊大樓，場景栩栩如生，開拍前是否有做一些安全措施、跟好兄弟打照面？錢人豪說各種東方、西方的法事都用了，也不會以「好兄弟」稱呼，而是叫「奇幻界的鄰居」，現場開鏡也用基督教的儀式祝福，唱聖歌、塗聖膏來祈求拍攝平安。