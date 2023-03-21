蔡先生治療前（左圖）、後（右圖）呼吸道對比。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

54歲蔡先生過去體重81公斤、BMI（身體質量指數）高達29.8，且血壓偏高，他時常覺得呼吸不順、白天疲累，就醫發現其患有重度的阻塞性睡眠呼吸中止症，引發身體發炎反應，經減重13公斤，並配戴正陽壓呼吸器改善睡眠呼吸中止，目前逐漸恢復健康。

台中醫院睡眠中心醫師鐘威昇表示，睡眠呼吸中止症是容易被輕忽的疾病。人在睡眠時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）反覆性塌陷堵住呼吸道，使人體呼吸變淺且費力，會出現明顯的打鼾聲，若症狀嚴重，會造成呼吸道完全堵塞而造成窒息。

鐘威昇指出，根據流行病學調查，罹患高血壓、心衰竭、缺血性心臟病、心房震顫、腦中風、肺高壓的病人中有40至80％患有睡眠呼吸中止症，顯見睡眠呼吸中止症與這些疾病大有關連，但患者不知道睡眠中止症的嚴重性，往往錯失治療的黃金時期。

鐘威昇說，阻塞型睡眠呼吸中止症合併夜間低血氧，會導致交感神經過度活化，容易衍生高血壓、心率不整等問題，而身體缺氧會增加過氧化物的產生，致使全身性發炎反應，進一步使血管內皮細胞受損讓狀動脈硬化，進而發生嚴重性心肌梗塞及腦中風的風險。另，缺氧會導致芽生性血管增生，促進腫瘤的生成。

鐘威昇表示，睡眠呼吸中止症治療可多管齊下，減重能使症狀得到改善，患者未能減重前可配戴「連續型正陽壓呼吸器」為主，讓患者在睡眠時不缺氧，也可以透過佩戴矯正器改善打鼾症狀，讓患者早日脫離「睡不飽」導致身體代謝失常的惡性循環。

鐘威昇提醒，人只要沒睡好，疾病、意外都會跟著來，呼籲有肥胖、扁桃腺肥厚、鼾聲過響、.睡眠呼吸中斷併有白天過度嗜睡及高血壓、高血糖等症狀的民眾，盡早進行睡眠檢查。