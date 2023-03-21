彰化「中興莊」獲選國防部老舊眷村文化保存區之一，中央編列千萬預算年初完成第一期修復工程，成為彰化縣第3個青創據點，21日上午「彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復工程」第2期開工，彰化縣長王惠美擔任主祭，祈求開工順利，她表示二期總經費計1億7940萬元，包含53棟全區建築修復，預計2025年完工。

「彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復工程」第2期開工典禮，彰化縣長王惠美出席擔任主祭，包括文化部文化資產局副局長粘振裕、陸軍第10軍團指揮部政戰主任胡瑞訓少將等人也現身會場。

「彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復工程」第2期開工典禮，彰化縣長王惠美出席擔任主祭，包括文化部文化資產局副局長粘振裕、陸軍第10軍團指揮部政戰主任胡瑞訓少將等人也現身會場，這次工程包含53棟全區建築修復、水電及周邊景觀工程等，總工期預計660日曆天。

2019年在立委馬文君的協助下，獲得國防部、文化部的經費，挹注2600萬元經費辦理第1期修復工程，完成前面的5戶，現有6位青年以回饋地方公益方式作為青創據點。(本報資料照片)

王惠美指出，中興莊是1949年由山東青島保安部隊撤退來臺所興建的國軍眷屬宿舍群，是縣內少數保存完整的眷村，2019年在立委馬文君的協助下，獲得國防部、文化部的經費，挹注2600萬元經費辦理第1期修復工程，完成前面的5戶，現有6位青年以回饋地方公益方式作為青創據點。

縣府表示，中興莊為國有土地，縣府同步向財政部國有財產署申請無償撥用，不過國有財產署要求有償撥用，初估所需經費約2.2億元，不過這對縣府財政有很大負擔。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美說，今年中興莊第2期爭取文化部再歷史現場專案計畫補助，去年核定獲得總經費1億7040萬元，含文化部補助8050萬元及縣府自籌9890萬元，未來將朝眷村故事與美食、青創、藝術家進駐、民宿體驗等多元方向發展，同時串聯八卦山步道，帶動區域觀光效益。

縣府表示，中興莊為國有土地，縣府同步向財政部國有財產署申請無償撥用，不過國有財產署要求有償撥用，初估所需經費約2.2億元，不過這對縣府財政有很大負擔，日前行政院長陳建仁訪彰時縣長特別陳情，盼中央能夠協助，依文化資產保存法第21條規定辦理「無償撥用」。