石門水庫蓄水率跌破6成21日來到56.3％，北台灣水情漸趨嚴峻，北區水資源局指出，桃園1期稻作在本月20日完成整田，新竹地區預計也將在25日完成，後續各水庫農業供灌水量可明顯減少，尤其氣象局預報3月底北部地區降雨機率提高，將持續監看水情變化，努力讓轄區供水持續穩定。

北水局副局長郭耀程表示，截至21日石門水庫蓄水量仍有1.16億噸，相較2021年乾旱同期蓄水量0.82億噸，仍多約3200萬噸，水情相對穩定。今年1期稻作供灌量大，桃園整田期供水至20日結束，而後續進入本田期，農業用水量將大幅減少，每日可省約60萬噸，在板新供水區改由新店溪（翡翠水庫系統）水源供應每日約80萬噸下，預估可穩定供水至5月底。

郭耀程也說，新竹寶山及寶二水庫系統合計蓄水量目前約有1870萬噸，較2021年同期蓄水量390萬噸，仍多約1480萬噸，水情也還算穩定，但因頭前溪川流量減少，已由桃竹幹管調度每日18萬噸水量支援，同時啓用備援水井及整備緊急海淡機組增加水源，另外竹科園區廠商也自主節水5％超前因應。另新竹1期稻作整田也即將完成，且預期近期有春雨可挹注，透過採取各項抗旱措施及每日監控，力求持續穩定供水直至7、8月颱風季汛期來臨。