雖然此前瑞士央行(SNB)和金融監管單位皆聲稱瑞信情況良好，無須擔心，但私下關起門來之時，卻忙著與時間賽跑，尋求瑞信解救方案。

數年以來，瑞信一直遭到洗錢醜聞和投資虧損的打擊，特別是2020年底Archegos的倒閉事件，嚴重衝擊到瑞信財務健康。

在3月12日有消息傳出，美國將介入矽谷銀行，為所有存款提供擔保。此時外界的焦點開始轉移到瑞士信貸，擔心該行如何保證存款人的信心。

一位在金融風暴時間擔任多家歐洲銀行紓困的調停人，他指出，在看到美國中型銀行出現問題之後，毫無疑問的，瑞銀會被點名，叫出來支援瑞信。

該名匿名的銀行家在上周一13日之時即致電瑞銀，警告瑞銀即將接到瑞士官方監管單位的電話。

兩天過後，15日的周三，瑞信陷入全面性危機，最大股東沙特的國家商業銀行(SNB)董事長Ammar Al Khudairy表示，無法再進一步金援瑞信，雖然聲稱理由是10%持股限制規定。但他的言論引發瑞信股價的崩跌，堪稱為壓倒駱駝的最後一根稻草。隨後瑞信存款大幅外流。

但在當時，瑞士央行和監管單位FINMA仍信心喊話，稱美國的銀行業問題不會蔓延到歐洲，不會給瑞士金融市場帶來傳染風險。

瑞士財政部長Karin Keller-Sutter在19日周日稍早的新聞會上表示，對瑞信的進一步支援已經取得了協議；但是由於擔心接下來的緊急合併公告會引起恐慌，所以部長當時保持了秘密。

財長說，已經與美國和英國的財政部長密切的接觸。瑞信在這兩個國家都有大型子公司。據了解，瑞信與歐洲央行和德國央行的溝通較少，因為瑞信在歐洲子公司規模小得多。

一位知情人士表示，大股東沙國SNB銀行當時對瑞信施壓，如果該行沒有撤回一些注定失敗的投資，他們可能會採取法律行動。

另外瑞信董事會在不利的環境中仍維持了一致性，主張對股東支付報酬。此一立場也準備犧牲掉債券持有人利益。

瑞士監管機關也希望避免股東利益的流失，因為這可能給瑞士這個國家帶來更大麻煩。

瑞士當局最後同意抹去160億瑞朗的瑞信AT1債券，並用30億瑞朗(收購價)來補償股東，逆轉了銀行融資的一項關鍵原則，即債券持有人的利益應該高於股票持有人。

周日晚間，一個由瑞士政府官員和銀行高層組成的委員會，宣布了合併消息。財長說，這不是紓困。瑞士央行行長Thomas Jordan稱，這是抵禦更廣泛衝擊的必要方案。

財長Keller-Sutter說，在這種情況下，納稅人獲得了保護。而在破產的情況下，將產生更大風險，瑞士經濟將付出更大代價。