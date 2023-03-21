電價4月將漲，國民黨質疑恐會牽動物價，行政院長陳建仁今在立院備詢時表示，調漲電價對CPI的影響大概是0.204％，所以影響不大，不過國民黨立委洪孟楷進一步追問，未來物價會不會因為這次的電價而波動時，陳建仁反而坦言「沒有辦法說未來會怎樣」，讓洪孟楷十分無奈。

洪孟楷表示，現在創下了可能是民進黨執政以來，電價調漲幅度最大的一次，羊毛出在羊身上，很多人擔心電價漲價，會轉嫁成本並帶動物價上漲，經濟部變成不是經濟推手，反而變成通貨膨脹的推手。

陳建仁回應，在調漲電價前，有做過一個簡單的估計，漲電價對於CPI的影響大概是0.204％，所以影響不大。

洪孟楷反問，所以你覺得這次調漲差不多10％左右，未來會不會整體物價也跟著波動，有沒有可能因為這次的電價造成波動？陳建仁坦言，沒有辦法說未來會怎麼樣，讓洪孟楷無奈表示「怎麼會沒辦法說？」

陳建仁說，政府在調整電價的時候有所考量，700度以下的民生用電、中小商店500度以下都沒有漲，洪孟楷則反批「很多媒體都說這是文字遊戲」，讓陳建仁急忙否認。

洪孟楷詢問，有沒有提出調降關稅、貨物稅來做抵銷，讓物價不至於變動？陳建仁未正面回應，僅說此次電價調整已是全球最低，但卻馬上再被洪孟楷反擊「但我們的所得也相對低呀」。