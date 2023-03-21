民進黨主席賴清德21日到台中參加活動，中間空檔時間特別安排與黨內英系議員會面，據了解，會中談及民進黨要團結拚勝選，也希望2024總統選舉，議員能在基層多幫忙；而對於民進黨在台中幾個立委艱困選區未來人選，知情人士表示，賴清德並未深談。

與賴清德會面的台中市議員包括陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、陳俞融、陳雅惠及謝家宜，會面時間約1小時，陳淑華表示，多位議員針對地方服務等情況與賴清德交換意見，賴也提到議員在選區要多努力，2024總統選舉要大家多幫忙，一起團結拚勝選。

而對於民進黨在台中市的2個艱困選區，包括第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）及第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）未來提名人選，以及近日爭議不斷的第六選區（中西東南）提名情況，知情人士表示，會中確實針對個別立委選舉，有議員提出想法或擔憂，但因黨內有初選的機制，賴清德沒有針對個別選區深入表示意見。