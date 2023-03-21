核二廠2號機於3月14日正式除役，經濟部又拍板4月電價調漲，台灣缺電議題再度成為各界關注的對象，再加上天氣逐漸轉熱，不少民眾都擔心夏季供電會出現問題，尤其20日晚間台北市社子地區已發生停電事故，影響用戶達29302戶。對此，入口網站《Yahoo民調》也在今(21)日發起網路投票。

截至21日下午3點25分，總計有超過1600人參與此投票，針對「你對今年夏季供電有信心嗎？」的題目上，抱持「非常有信心」的民眾僅2.1%、認為「還算有信心」的人有2.4%、覺得「不太有信心」的網友占13.5%、而「完全沒信心」的參與者高達81.4%、剩下0.6%為「不知道／沒意見」。「不太有信心」與「完全沒信心」的比例相加，更是出現94.9%的驚人數字。

另針對「你家開始開冷氣、電扇了嗎？」的提問，有11.0%的民眾表示「已開冷氣」、36.7%的網友則稱「已開電扇」、11.4%的參與者目前「兩者都已開」、而40.3%的人現在都還是維持「兩者都沒開」、最後0.6%則為「不知道／沒意見」。而從上面數據也可以看出，目前民生用電尚未到達高峰。

不過對於民眾及產業界擔心缺電問題，蔡英文總統今（21）日則表示，政府從去年開始就做了很多努力，政府和台電都會確保發電系統不會缺電，同時也將持續加強電網的安全穩定。