65歲許姓街友遭控偷東西，但他辯稱是在撿回收，不過訊後仍被依竊盜罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東崁頂鄉65歲許姓街友平時棲身在陸橋下，靠撿回收維生，崁頂所員警巡邏發現他後，心生憐憫送物資給對方，令許男感動不已，不料警方之後獲報有民眾放在騎樓的屏風遭竊，經調閱監視器後發現為許男所偷，許男遭逮後辯稱自己是在撿回收，但訊後仍被依竊盜罪嫌送辦。

東港警分局指出，日前崁頂分駐所副所長蔡順益、警員陳秋良巡邏時，在中興路垃圾車專用道橋下發現露宿街頭的65歲許姓街友，在得知對方靠撿回收物販賣維生後，便送泡麵等物資給他，希望能幫助他生活好過一點。

不料，數日後，崁頂所獲報有民眾放在住家騎樓的屏風遭竊，而經調閱監視器後竟發現、竊賊是前不久才出手幫助的許男，員警立即前往許男棲身地，果真發現遭竊的屏風，但許男辯稱，他以為那是不要的東西，他只是在撿回收。

警方表示，不是自己的東西，千萬不要拿取占為己有，以免涉法，竊盜是公訴罪，許男訊後依竊盜罪嫌送辦。