高雄科技大學運籌管理系師生為了參加公路總局主辦的「111年公路公共運輸規畫競賽」，以「客貨共載」為主題，走訪屏東最南端的偏遠鄉鎮，實地與20組村長、社福單位人員及居民等做田野訪談，奪得規畫競賽的亞軍。

高科大以「客貨共載」為主題，走訪屏東最南端的偏遠鄉鎮，實地與20組村長、社福單位人員及居民等進行田野訪談，在有具體需求與參與意願的基礎上，提出含括金流、物流、資訊流的完整方案，吸引評審的目光。

該校師生以以滿州鄉北邊3個偏遠村落包含港仔村、九棚村、長樂村，推出「此時此客，搭貨全勝：屏東偏鄉客貨共載」企畫，提出可行的具體方案，整合一粒麥子基金會屏東服務中心、當地商店及7個社福單位的資源，實現客貨共載。

指導老師李明聰指出，允許偏鄉客貨共載服務是2021年底才修法通過的營運方式，至目前為止尚未在台灣普及。參賽作品以「不為載貨加開運輸班次」為主旨，建立一套全新的營運流程，並希望將此營運流程能推廣至其他偏鄉地區，讓偏鄉客運業者能夠將單次出車的成本降低。