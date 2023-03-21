爭訟近3年半的重光開發案終止契約後，澎湖縣政府在10日與禾群營造、春源鋼鐵於台灣高等法院高雄分院調解成立，三方同意縣府以400萬元給付春源公司、300萬元給付禾群公司，換取塗銷地上物查封及預為抵押權，縣府將取回相關地上物及地上權，以利後續的規劃開發之用。

重光開發案自104年1月30日簽約後，因投資方樺澎開發重大違約，經縣府在108年10月25日終止契約，向中華民國仲裁協會提請仲裁，結果澎湖縣政府取得債權1億6千餘萬元及塗銷地上權、農育權，基地已興建地上物應移轉縣府，於110年9月10日取得澎湖地方法院民事裁定得為強制執行。

惟因重光案在107年遭樺澎公司承攬人禾群營造，依民法第513條設定預為抵押權登記，後經士林地方法院支付命令部分債權讓與春源鋼鐵；110年3月30日澎地院進行查封登記並強制執行，縣府除於110年4月14日、110年5月21日向澎地院聲明異議，110年6月15日並向澎地院提第三人異議之訴，111年7月12日宣判縣府敗訴。

澎縣府於111年7月28日向高等法院高雄分院提起上訴；考量本案訴訟法律仍有爭點，訴訟期冗長且基地受牽制無法整體利用規劃，基於平訟止息及風險管控角度試行調解，經三次調解於112年3月10日完成三方調解成立。